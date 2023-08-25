Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что возобновление Черноморской зерновой инициативы является приоритетом для Турции. Он добавил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет планомерную работу по этому вопросу.

Министр Фидан выступил на совместной пресс-конференции перед встречей с министром иностранных дел Украины Д.Кулебой в Киеве, где он находится с официальным визитом.

Отметив, что сегодняшний визит является первым посещением Украины и Киева в качестве министра иностранных дел, Фидан сказал, что это первый визит высокого уровня из Анкары в Украину после визита президента Эрдогана во Львов в августе 2022 года.

Фидан выразил искренние поздравления по случаю вчерашнего Дня независимости Украины.

Министр подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности Украины и выразил соболезнования родным и близким погибших во время войны.

Фидан напомнил, что 7 июля Турцию по приглашению президента Эрдогана посетил президент Украины Владимир Зеленский: «В ходе этого визита наши лидеры подробно обсудили все региональные и двусторонние вопросы. Сегодня мы имели возможность проследить за ходом решения вопросов, согласованных нашими президентами».

По словам Фидана, его визит в Киев начался с приема президента Украины Зеленского, затем он встретился с руководителем администрации президента Андреем Ермаком и заявил, что они более детально обсудили актуальные вопросы. (Агентство Анадолу)