Турция призвала Грецию вывести военные суда с сектора сейсморазведочных работ в Средиземноморье

Позиция лидеров стран Южной Европы-участниц ЕС (MED 7) по ситуации в Восточном Средиземноморье и кипрскому урегулированию необъективна, оторвана от реалий и лишена правовой основы.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя итоговое заявление саммита Med7, прошедшего 10 сентября с участием Франции, Италии, Испании, Мальты, Португалии, Греции и греческой общины Кипра.

Аксой напомнил, что итоговое заявление Med7 не отличается от того, что было сделано по итогам прошлогоднего саммита.

Представитель турецкого МИД призвал Афины к отказу от неправомерных шагов и максимализма по принадлежности континентального шельфа Средиземноморья.

«Для снижения напряженности в регионе необходимо, чтобы Греция отвела военные суда из района сейсморазведочных работ турецкого судна Oruç Reis в Восточной Средиземноморья, поддержала мирные инициативы НАТО, отказалась от вооружения милитаризации островов в восточной части Средиземного моря, в том числе острова Мейс, а также положила конец усилившемуся давлению в отношении меньшинств в Западной Тракии», — сказал Аксой.

Дипломат подчеркнул, что из числа стран-кандидатов на вступление в ЕС именно у Турции самая длинная береговая полоса с Восточным Средиземноморьем.

«Для обеспечения диалога и сотрудничества по Восточному Средиземноморью Афинам в первую очередь следует сесть за стол переговоров с Турцией без предисловий, а грекам-киприотам для разведки и использования углеводородных ресурсов сотрудничать с турками-киприотами, в том числе в вопросе распределения доходов от энергоресурсов», — сказал Аксой.

Кроме того, представитель МИД Турции призвал Грецию и греческую общину Кипра не использовать ЕС как инструмент для достижения собственных интересов.

По словам Аксоя, позиция ЕС и стран Med7 противоречит международному праву и общеевропейских нормам. «Солидарность нужно проявлять с теми, кто прав», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Турции.