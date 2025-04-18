Министерство иностранных дел Турции осудило недавно объявленное Грецией Морское пространственное планирование (МПП), заявив, что некоторые районы, указанные в плане, посягают на юрисдикцию Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Греция объявила о своем МПП в среду для управления деятельностью человека в морских районах, такой как туризм, шельфовое энергетическое бурение, рыболовство и защита окружающей среды.

Объявление о МПП Греции последовало после того, как в начале этого года Европейский суд вынес стране выговор за непредставление планов Европейской комиссии, как это обязаны делать все прибрежные государства-члены Европейского союза.

Однако Министерство иностранных дел Турции заявило в своем заявлении в среду, что некоторые из районов, указанных в плане Греции, «нарушают морские юрисдикции Турции как в Эгейском море, так и в Восточном Средиземноморье».

«Мы также напоминаем, что односторонних действий следует избегать в закрытых или полузакрытых морях, таких как Эгейское и Средиземное моря», — говорится в заявлении министерства, которое добавляет, что «международное морское право поощряет сотрудничество между прибрежными государствами в этих морях, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, и в этой связи Турция всегда готова сотрудничать с Грецией в Эгейском море».

План, опубликованный греческими министерствами окружающей среды и энергетики и иностранных дел, знаменует собой первый случай, когда Греция официально определила границы своего континентального шельфа.

МПП, утвержденный директивой ЕС от 2014 года, организует морские пространства для устойчивого использования ресурсов при защите экосистем.

Он определяет зоны для транспорта, возобновляемых источников энергии и рыболовства, уравновешивая экономический рост с охраной окружающей среды. МПП Греции, формализованный в документе ЕС, определяет ее континентальный шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ), особенно вокруг ее 6000 островов, что Турция оспаривает, отвергая морские претензии, основанные на островах.

ИЭЗ — это морская зона, где прибрежная страна имеет право на разведку и разработку ресурсов. Министерство иностранных дел Турции призвало к «искреннему и всеобъемлющему подходу» к решению проблем между двумя странами на основе международного права, справедливости и добрососедства, ссылаясь на Афинскую декларацию от 7 декабря 2023 года.

Министерство имело в виду декларацию о дружбе между двумя историческими соперниками после многих лет напряженности по вопросам миграции, энергетических прав и морских границ в Эгейском море в декабре 2023 года, когда Греция и Турция возобновили переговоры на высоком уровне и подписали декларацию во время первого визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины с 2017 года.

Министерство также заявило, что представит собственную ММП в ЮНЕСКО и соответствующие органы ООН. Тем временем Национальный центр Турции по морскому праву и судоходству (DEHUKAM) опубликовал собственную карту ММП, подтвердив свою доктрину «Голубой родины», которая утверждает обширные морские права в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Карта показывает области для экономической, научной и военной деятельности, отмечая при этом важность устойчивости.