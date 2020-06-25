Турция призвала ЕС не идти на поводу у Греции

Вместо критики Анкары в миграционном вопросе, Европейскому союзу и Греции следовало бы выполнить взятые обязательства и уважать права беженцев.

Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя высказывания главы МИД Греции Никоса Дендиаса и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепа Борреля относительно скопления беженцев у границы Турции, сообщает Агентство Анадолу.

Аксой привлек внимание к фактам нарушений прав беженцев в Греции, которые пытаются замять при поддержке ЕС.

Поддержка Еврокомиссией позиции Греции, где совершаются преступления против беженцев – весьма примечательный факт, отметил Аксой.

«Попытки формирования антитурецких союзов и привлечения к данным планам ЕС, не принесут результатов. Призываем уважать законные права Турции. Лучший способ устранения разногласий в регионе – диалог и уважение к принципам добрососедства», — подчеркнул турецкий дипломат.