Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже принял решение в пользу Ирака по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана через эту страну.

Как сообщает министерство нефти Ирака, окончательное судебное решение было принято 23 марта.

Ирак обвинял Турцию в нарушении положений соглашения 1973 года, согласно которому «турецкое правительство должно выполнять инструкции иракской стороны относительно перемещения нефти, экспортируемой из Ирака, ко всем центрам хранения, перевалки и конечным потребителям».

Министерство нефти Ирака напоминает, что сбыт иракского сырья осуществляется через единственную маркетинговую компанию SOMO, которая является организацией, уполномоченной управлять экспортными операциями через турецкий порт Джейхан. Профильное ведомство после судебного решения намерено обсудить механизмы экспорта нефти через Джейхан с соответствующими властями Курдистана и с турецкой стороной для обеспечения устойчивых поставок сырья и выполнения SOMO обязательств перед международными компаниями.

Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта после того, как международный арбитражный суд постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным потокам регионального правительства Курдистана (КРГ), сообщает Iraq Oil Report. Нефтяные компании, работающие в КРГ, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затрагивает и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тыс. б/с.

Через иракский Курдистан проходит нефтепровод Киркук-Джейхан. В 2017 году в Курдистане состоялся референдум о независимости региона, где подавляющее большинство респондентов поддержали независимость. Несмотря на то, что Багдад не разрешил Эрбилю отделиться, автономный регион самостоятельно экспортировал нефть и получал вырученные за нее средства без координации с федеральным правительством.(interfax.ru)