Турция представит отечественный электрокроссовер сегмента SUV С

В пятницу, 27 декабря, с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится презентация первого турецкого автомобиля, сообщает Агентство Анадолу.

Ожидается, что на презентации, помимо электрокроссовера сегмента SUV C, будут обнародованы и технические характеристики турецких седанов.

Напомним, что первый турецкий автомобиль марки Devrim был создан 29 октября 1961 года, однако в серийное производство запущен не был. Один из четырех опытных образцов Devrim заглох при тестировании «ввиду нехватки топлива». Негативная пропаганда того времени привела к свертыванию проекта.

По происшествии 58 лет граждане Турции не отказались от мечты увидеть на дорогах отечественный автомобиль.

Глава компании TOGG Гюрджан Караташ заявлял ранее, что Турция намерена наладить серийное производство отечественного электромобиля в середине 2022 года.

На заседании Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в ноябре Караташ сообщил, что проект создания электромобиля планируется реализовать в сжатые, но реальные сроки.

«Серийное производство электромобиля в сегменте SUV C начнется в 2022 году. По прошествии двух-трех лет автомобиль выйдет на мировой рынок с акцентом на Европу», — сказал Караташ.