Турция предложила НАТО вместе поискать альтернативу российским С-400

Турция предлагает своим партнерам по НАТО вместе поискать альтернативные решения и технические меры по российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400, заявила пресс-секретарь турецкого оборонного ведомства подполковник Надиде Шебнем Актоп. Ее слова приводит ТАСС.

«Как и С-300, которые используются другими союзниками НАТО, системы С-400 будут задействованы независимо и без интеграции в систему командного управления НАТО. Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны», — добавила представитель Минобороны, отметив, что Анкара хочет лишь обеспечить безопасность своего народа.

17 октября сообщалось, что последние испытания Турцией С-400 «Триумф», проходящие на фоне усиления напряженности в отношениях страны с Грецией и НАТО, еще больше увеличат раскол между Анкарой и ее союзниками по альянсу. По данным Breaking Defense, официальные лица США и НАТО пожаловались, что российский радар ставит под угрозу самолеты альянса, поскольку система может отправлять оперативную информацию обратно российским военным.

Ранее в октябре пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус предупредила Турцию о серьезных последствиях, если она поставит на вооружение российские С-400. По ее словам, Вашингтон надеется, что комплексы не будут применяться, и четко дает это понять.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 (lenta.ru)