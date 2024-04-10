Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы для ВСУ. Об этом он написал в сети X.

Он уточнил, что снова обсуждал с Кулебой усилия Евросоюза по наращиванию военной поддержки Украины.

«Я обращаюсь к странам-членам ЕС с призывом определить, какое оборудование имеется из необходимого Украине», — отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что на неформальной встрече глав МИД и минобороны стран ЕС 22 апреля «необходимо прийти к конкретным обязательствам и действиям», так как Украина «ждать не может».