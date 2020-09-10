Турция предлагает Греции сесть за стол переговоров без предварительных условий

Турция настаивает на проведении переговоров с Грецией по ситуации в Восточном Средиземноморье без предварительных условий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном отношениям с Грецией.
«Мы призываем Грецию сесть за стол переговоров без предварительных условий. Иначе мы будем вынуждены выдвинуть собственные условия для начала диалога», — подчеркнул глава МИД Турции.
Ранее в пятницу, выступая на этом же заседании, глава греческого внешнеполитического ведомства заявил, что Турция должна немедленно вывести свои суда, включая военные корабли, с греческого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.
Одновременно в пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла техническая встреча военных делегаций Турции и Греции по ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
«В штаб-квартире НАТО завершилась техническая встреча между военными делегациями Турции и Греции, на которой обсуждались «Методы разделения», — отмечается в коммюнике. — Последующее заседание планируется провести в ближайшие дни». (ТАСС)