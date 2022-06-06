Вывезти украинскую пшеницу из Одессы поможет Турция: Москва, Киев и Анкара согласовали предварительную схему выхода украинских судов из одесских портов. По другим городам вопрос остается открытым.

Высокопоставленный осведомленный источник рассказал «Известиям», что в рамках разработанного плана Турция займется разминированием прибрежной зоны и и сопровождением украинских кораблей до нейтральных вод Черного моря, где их встретят и проведут до Босфора российские военные суда — они якобы должны обеспечить безопасный проход кораблей и не допустить провокаций, уточнил собеседник издания.

Окончательно схема будет утверждена 8–9 июня в Турции во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Участвовать в переговорах будут представители ООН.

Источник «Инзвестий» уточнил, что сейчас украинское зерно идет в Молдову и Евросоюз железнодорожным и автобусным транспортом, но до конечных потребителей оно пока не дошло.

Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз отметил, что Анкаре важно помочь с вывозом зерна, чтобы самой не пострадать от возможного продовольственного кризиса и предотвратить его. Страна сама зависит от поставок зерна из России и Украины и сейчас пытается найти альтернативных поставщиков в лице Молдовы и Румынии.