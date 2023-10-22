Национальная оперативная группа правительства Филиппин сообщила о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении филиппинской стороны причиной столкновения названы «опасные маневры» кораблей береговой охраны Китая. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.