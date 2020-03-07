Турция поможет Украине производить оружие

Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине, сообщает украинское Минобороны.

«У нас есть такие планы, и Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях», — сказал тогдашний глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк, покинувший свой пост при смене правительства 4 марта.

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Украины шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.