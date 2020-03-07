Турция поможет Украине производить оружие

Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине, сообщает украинское Минобороны.

«У нас есть такие планы, и Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях», — сказал тогдашний глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк, покинувший свой пост при смене правительства 4 марта.

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Украины шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

| 2020-03-07T19:29:43+00:00 7 марта 2020, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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