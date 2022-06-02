«Турция и производитель Baykar приняли решение ПОДАРИТЬ Литве боевой беспилотник Байрактар TB2 самой современной комплектации со всей оптикой и со всем необходимым», — написал Тапинас в Facebook. По его словам, пожертвованные людьми 1,5 млн. евро будут переведены Министерству обороны Литвы — на эти средства дрон будет полностью оснащен оружием. Оставшаяся сумма составляет 4,4 миллиона. По просьбе Турции она должна пойти на гуманитарную, оборонную, логистическую помощь или на помощь в восстановлении Украины, указал Тапинас. (delfi)

Турция дарит Литве боевой беспилотник «Байрактар» для передачи Украине, заявил в четверг журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас. Созданное им телевидение Laisves TV собирало пожертвования на этот беспилотный летательный аппарат.