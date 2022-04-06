МИД Турции выступил с заявлением в связи фактами убийств мирных жителей городов Буча и Ирпень близ Киева, сообщает Агентство Анадолу.

«Распространенные многими органами СМИ фото и видео массовых убийств, осуществленных в городах Буча и Ирпень неподалеку от Киева, вызывают ужас и сопряжены со скорбью для человечества», — говорится в заявлении, где разделяется боль украинского народа.

«Любая атака на невинных мирных жителей в корне недопустима. Турция ожидает независимого расследования с целью выявления и привлечения к ответственности всех причастных к этому злодеянию. Надеемся, что подобного рода постыдные для человечности преступления более не повторятся. Продолжим усилия для обеспечения мира [в Украине]», — подчеркнули в МИД Турции.

В ряде городов Украины после отвода российских войск ранее были обнаружены сотни убитых мирных жителей.