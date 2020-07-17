Турция ожидает от Армении открытия архивов по событиям 1915 года

Необоснованность и лживость утверждений армянской стороны о событиях 1915 года в Османском государства подтверждают также свидетельства иностранных миссий, посещавших Анатолию в период Первой мировой войны.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в пятницу в одном из вузов Стамбула.

Акар напомнил, что армяне в начале 20-го века пытались воспользоваться слабостью Османского государства и создать на этих землях «Великую Армению», для чего прибегали к самым различным уловкам и обману.

«Для того, чтобы заручится поддержкой крупных держав, армяне манипулировали общественным мнением, активно используя лобби-структуры в США. «Великую Армению» пытались создать при поддержке Великобритании и под мандатом США», — отметил турецкий министр.

Акар напомнил, что президент США Вудро Вильсон в попытке расширить влияние в регионе и проанализировать обоснованность утверждений армян, направил в Османское государство военную миссию по расследованию ситуации в Анатолии. Итогом работы этой комиссии стал так называемый Доклад Харборда.

Согласно американскому же докладу, массовые убийства в Анатолии совершали не турки, а армяне.

Доклад Харборда в числе многих других изобличил лживость утверждений армянского лобби. Копия этого документа хранится в Национальной архиве США, отметил Акар.

Министр подчеркнул, что Турция неоднократно заявляла о готовности к открытию своих архивов и призывала армянскую сторону к аналогичным шагам с целью устранения любых инсинуаций по данному вопросу.

«Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итоги работы совместной научной комиссии должны быть признаны всеми сторонами», — подчеркнул Хулуси Акар. (haberler.com)