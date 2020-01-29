Турция осудила отказ Бельгии в судебном преследовании сторонников РПК

«Данное решение бельгийских правовых органов – признак поддержки РПК, входящей в американский список террористических организаций и ответственной за гибель более 40 тысяч турецких граждан, включая женщин и детей», — указывается в заявлении министерства.

Как считают в Анкаре, это решение носит скорее политический, чем правовой характер и противоречит принципам законодательства ЕС и самой Бельгии, нарушает резолюции Совбеза ООН по борьбе с терроризмом, а также свидетельствует о невыполнении страной международных обязательств в этой области и может быть воспринято как поощрение терроризма.