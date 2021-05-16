Турция ослабит карантинные меры с 17 мая

С 17 мая в Турции смягчат ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что гражданам разрешат междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов на 50%. Исключением станут несовершеннолетние и пожилые люди старше 65 лет. Также начнут работать торговые центры, хозяйственные и галантерейные магазины с 10.00 до 20.00 в будние дни. Продуктовые магазины и рынки смогут работать и по выходным, но только с 10.00 до 17.00.

При этом комендантский час с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточный комендантский час по выходным сохраняется до 1 июня. В сообщении турецкого МВД говорится, что эти меры не распространяются на туристов, но их необходимо соблюдать иностранцам, проживающим в стране.