Турция обнародовала детали торгового соглашения с Азербайджаном

Турция обнародовала детали преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией, вступившего в силу в этом месяце.

Как сообщает Report, по опубликованной в официальных турецких СМИ информации, соглашение предусматривает торговлю некоторыми товарами без уплаты таможенных пошлин.

Среди них различные виды сыра, столовый виноград, чернослив, финики, чай, растительные твердые и жидкие масла, белый сахар, шоколад, огурцы, помидоры, варенье, мармелад, фрукты и фруктовые пюре. Но к ним будут применяться определенные квоты. Для этого необходимо за 1 месяц заранее обратиться в Министерство торговли Турции.

Квота бизнесменов, допустивших фальсификацию в документах, передавших принадлежащую ему лицензию третьему лицу в целях использования возможностей соглашения, будет немедленно аннулирована, и эти лица не смогут получить новую квоту в течение 5 лет.