Вопрос сотрудничества с Россией по беспилотникам Bayraktar в данный момент не рассматривается.

Об этом заявил в пятницу глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, комментируя сообщения о том, что Владимир Путин обратился к Реджепу Эрдогану с просьбой наладить совместное производство дронов, которые сейчас продаются в 20 стран, в том числе Украину.

«Я не могу сказать, что это возможно. Ничего подобного в наших планах нет, и никакой работы в этом направлении не ведется», — заявил Демир в интервью Hürriyet.

Он добавил, что вопрос Bayraktar находится в ведении властей Турции и решается в соответствии с политикой республики.

О том, что Путин заявил Эрдогану о заинтересованности в сотрудничестве с компанией Baykar Makina в начале недели сообщила Daily Sabah. По данным издания, просьба Путина обсуждалась на заседании правящей Партии справедливости и развития.

Bayraktar TB2, способный взлетать на высоту больше 7 км, а затем пикировать на позиции врага, уничтожая их с помощью бронебойных бомб с лазерным наведением, заработал себе известность успешным противодействие военной технике российского производства: эта дроны применялись против поддерживаемых Россией сил в Сирии и Ливии, а также помогли Азербайджану выиграть войну за Нагорный Карабах. Вооруженные силы Украины впервые применили их в октябре 2021 года, а затем расширили использование, когда российская армия вторглась в страну.

Компанией Baykar руководит семья предпринимателей — отец и три сына. Один из сыновей — Сельчук Байрактар — зять президента Турции.

Ранее, отвечая на вопрос CNN International о том, будет ли Baykar Makina продавать Bayraktar TB2 в Россию, генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что Москва не получала беспилотники и не получит их в будущем.

«Мы никогда не сделали бы ничего подобного. Потому что мы поддерживаем сопротивление Украины, ее суверенитет и независимость», — сказал он.