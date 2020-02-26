Турция не сможет воевать на трех фронтах одновременно

О визите Эрдогана в Баку на фоне обострения отношений Турции и России, а также о возможных рисках карабахской войны рассказал «Зеркало» эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Вчера завершился визит президента Турции в Азербайджан. Как Москва будет реагировать на усиление позиций Анкары в Баку в условиях, когда отношения между Россией и Турцией складываются не лучшим образом?

— Москва, естественно, в курсе, что азербайджано-турецкие отношения стоят для Баку на первом плане, и не собирается нарушать существующего положения вещей. Более того, в текущей международной обстановке это является серьёзным бонусом и для самой России, с учётом российско-турецкого взаимодействия в Сирии, при всех противоречиях, которые там наблюдаются. Кроме того, усиление позиций Анкары в Азербайджане, наверное, уже физически невозможно, так как они и без этого постоянно находятся на нужной высоте.

Мы уже видели, насколько взвешенную позицию занимал Азербайджан, когда на рубеже 2015-2016 гг. российско-турецкие отношения были обрушены. Более того, Баку предлагал свои посреднические услуги для восстановления нормальной связи между Москвой и Анкарой. Поэтому, в любом случае, и в будущем Азербайджан будет исходить из своих суверенных интересов, если внутри «треугольника» Россия-Турция-Азербайджан что-то будет нарушено.

Cуверенные интересы Азербайджана всегда связаны с вопросом стабильности в регионе. Замечу при этом, что в отличие от Турции, Азербайджан в НАТО не входит, и это очень существенная деталь. Сложно гарантировать вечную безоблачность российско-турецких отношений, которые представляют собой сложную систему балансов и противовесов. Однако все, включая Анкару, понимают, что наличие хороших российско-турецких отношений всё-таки намного лучше, чем их отсутствие.

— Если вспомнить 2016 год, когда были апрельские столкновения. Это было именно на фоне обострения отношений между Турцией и Россией после сбитого самолета. В условиях нынешнего ухудшения отношений повышаются ли риски войны в Карабахе?

— Если вспоминать 2016 год, то тогда можно вспомнить и попытку вооружённого переворота в Турции, на фоне которой Москва фактически помогла Эрдогану. И президент Турции этого не забыл, при всех сложностях текущих, сегодняшних отношений. Если же говорить о рисках возобновления войны в Карабахе, то этот риск присутствует постоянно, он, так сказать, всегда идёт сбоку и от состояния российско-турецких отношений зависит мало.

Сложно себе представить ситуацию, что Эрдоган поссорился с Москвой и решил помочь активировать войну в Карабахе. Ведь, в конечном счёте, это не его война, а война Азербайджана. И все риски, связанные с таким гипотетическим событием, придётся взвешивать не Анкаре, а Баку. К тому же, Турция теперь уже не сможет воевать на всех фронтах одновременно: в Сирии, в Ливии, в Карабахе.

Также следует учесть, что в случае гипотетического удара Азербайджана и Турции по Карабаху, Запад и конкретно США будут поддерживать Армению и Карабах. А в целом не думаю, что Баку сможет настолько конкретно воспользоваться ухудшением российско-турецких отношений. Поэтому, скорее, на азербайджанскую войну в зоне Карабаха может влиять ухудшение не российско-турецких, а российско-армянских отношений.

— Вы говорите, что Запад и США будут поддерживать Армению . Но ведь и США и в целом Запад поддерживают территориальную целостность Азербайджана.

— США поддерживают — на деле — только территориальную целостность своих друзей, типа Германии. Всех остальных они готовы дробить на части и дальше. А Армению они будут поддерживать не потому, что сильно её любят. А чтобы усилить конфликт в регионе.