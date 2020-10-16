Турция не признает незаконной аннексии Крыма

Турция не признает и никогда не будет признавать незаконную аннексию Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также и политическое единство страны, — заверил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Турция считает Украину ключевой страной в плане обеспечения стабильности, мира, безопасности и процветания в регионе.

Президент Эрдоган сообщил, что по итогам визита Владимира Зеленского в Турцию стороны подписали ряд важных соглашений. По его словам, Турция и Украина подтвердили намерение развивать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Глава государства отметил также, что Турция и Украина за скорейшее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле.

Турецкий лидер добавил, что Анкара и Киев договорились усилить координацию в совместной борьбе с FETÖ и другими террористическими организациями.

По словам Эрдогана, Турция продолжит поддерживать Украину в борьбе с последствиями пандемии коронавируса нового типа.