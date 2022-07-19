Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina не будет поставлять ударные беспилотники Bayraktar TB-2 российским военным, заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью CNN.

«Мы никогда не сделали бы ничего подобного. Потому что мы поддерживаем сопротивление Украины, ее суверенитет и независимость», — сказал он.

По его словам, турецкие дроны стали одним из символов борьбы Украины за свою независимость, и это большая гордость для производителя.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников говорил, что Киев является одним из главных покупателей Bayraktar, став обладателем примерно 50 аппаратов с начала войны с Россией. В ближайшее время компания будет производить устройства почти только для Украины — страна заказала еще несколько десятков боевых беспилотников.

Baykar Makina дважды дарила Киеву дроны после того, как жители Литвы и Украины устроили два крупных краундфандинга на их покупку. (moscowtimes.ru)