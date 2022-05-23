Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна начинает подготовку к отправке своего гражданина в космос.
«Подготовка к отправке нашего граждан в космос официально начинается», — объявил Эрдоган в своем обращении к народу после заседания кабмина.
Турецкий лидер заявил, что граждане моложе 45 лет страны могут обращаться с заявками на специально созданном сайте.
«Мы до сих пор помним Армстронга. Надеюсь, что будем всегда помнить и нашего гражданина, который станет примером для всех», — сказал Эрдоган.