Турция и Узбекистан со 2 сентября возобновляют регулярные авиаперелеты

Турция и Узбекистан со 2 сентября возобновляют регулярные авиаперелеты между двумя странами, приостановленные в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Как передает агентство Анадолу, соответствующее решение было принято по итогам переговоров представителей Министерства транспорта и инфраструктуры Турции и Минтранспорта Узбекистана, которые состоялись 24 августа.

Согласно информации, в ходе консультаций были оценены меры, принятые сторонами на фоне вспышки Covid-19.

Узбекская сторона была проинформирована об опубликованных Министерством транспорта и инфраструктуры Турции правилах, которые должны соблюдать аэропорты и авиакомпании, задействованные в выполнении авиарейсов в страну.