Турция и США запустили Совместный стратегический механизм, направленный на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества между странами, сообщает Агентство Анадолу.

«В соответствии с обязательством, взятым на себя президентами (Реджепом Тайипом) Эрдоганом и (Джо) Байденом во время их встречи в Риме в октябре 2021 года, Турция и Соединенные Штаты запустили 4 апреля в Анкаре Стратегический механизм Турция-США», — говорится в совместном заявлении сторон, распространенном МИД Турции.

Согласно пресс-релизу, в этом контексте замглавы МИД Турции Седат Онал и замгоссекретаря США Виктория Нуланд провели в понедельник переговоры в столице Турции, Анкаре.

Стороны обсудили темы, представляющие взаимный интерес для обеих стран, включая экономическое и оборонное сотрудничество, борьбу с терроризмом, а также региональные и глобальные вопросы.

США приветствовали усилия Турции «по справедливому и дипломатическому урегулированию путем переговоров» украинского кризиса.

Стороны также подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

В документе отмечается, что замминистра торговли США Мариса Лаго посетит Анкару 5-6 апреля для «продвижения целей экономического и торгового сотрудничества в рамках Стратегического механизма».

Кроме того, в заявлении говорится, что Турция и США планируют провести встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках Механизма уже в этом году.