Турция и США вступают в новую эру в двусторонних отношениях на “позитивной и конструктивной основе”. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги недавней встречи с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Брюсселе.

“Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости использовать прекрасный климат, который мы установили с Байденом, с максимальной пользой для наших стран”, — сказал президент Эрдоган в телеобращении по итогам заседания турецкого Кабмина.

Глава государства подчеркнул, что единственное требование Турции при этом — уважать ее суверенные права во всех «политических и экономических областях» и поддерживать борьбу Анкары с террористическими организациями.