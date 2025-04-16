На фоне кризиса отрасли гражданской авиации из-за войны и санкций в России заговорили о грядущем возрождении эпохи дирижаблей, которые можно производить из современных композитных материалов и использовать для перевозки грузов в труднодоступных районах Арктической зоны.

Такое мнение высказал президент Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко. «Время их [дирижаблей] возвращается. В начале прошлого века они поднимались за счет водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн. Да, скорость небольшая, в пределах 100 км/час, но груза можно перевезти очень много», — отметил он в интервью «Аргументам и фактам».

Чуйко напомнил, что власти еще в конце 2023 года одобрили программу по разработке и внедрению дирижаблей. Речь идет о принятом кабмином изменении в документ, посвященный плану реализации Основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года. Согласно распоряжению, «Ростех», Минтранс РФ и Росавиация должны подготовить предложения по созданию дирижаблей, способных транспортировать грузы массой от 30 до 200 тонн в труднодоступных районах Арктической зоны.

Амбициозные планы по развитию отрасли транспортных дирижаблей выдвигались еще в 2016 году. Тогда Совбезом РФ и академиком РАН Александром Некипеловым был презентован транспортно-логистический проект «Единая Евразия», в рамках которого планировалось разработать и ввести в эксплуатацию АТЛАНТы (аэростатические транспортные летательные аппараты нового типа) грузоподъемностью до 16 тонн и дальностью полета от 2 до 5 тыс. км. Они, по задумке авторов, смогли бы обеспечить грузопоток между Северным морским путем и Транссибом.

Предполагалось, что один дирижабль будет стоить до $30 млн и один такой аэростат заменит пять вертолетов Ми-8, использовавшихся на Крайне Севере. Стоимость всего проекта по созданию «Атлантов» оценивали в 3,2 млрд руб. с учетом НИОКР. Еще 8–10 млрд руб. должно было уйти на строительство завода для серийного производства воздушных судов с мощностью от 1 до 10 машин в год.

В мае 2017 года глава НПО «Росаэросистемы-Авгуръ» Геннадий Верба сообщил, что организация разработала два типа дирижаблей — «Атлант-30» грузоподъемностью 15 тонн и дальностью полета 2 тысячи км и «Атлант-100», который может поднимать 60 тонн груза. Также инженеры, по его словам, спроектировали дирижабль «нового поколения», которому не нужна специальная инфраструктура для погрузки-разгрузки грузов. Он также отметил, что на разработку более грузоподъемного аппарата требуются «несколько миллиардов рублей» и 3-3,5 года.

Свои коррективы в отрасль дирижаблей внесла война в Украине. Летом прошло года стало известно, что АО «Первый дирижабль» (специализирующееся на разработке грузовых аппаратов) создало систему защиты от беспилотников «Барьер», который состоит из сети парящих аэростатов. По крайней мере, об этом сообщила гендиректор компании Полина Албек. Она отметила, что система прошла испытания и на нее уже разместили заказы. Высота эффективной работы аэростатов — до 300 метров, поясняла Албек. (moscowtimes.ru)