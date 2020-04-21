Турция и Россия провели совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии — Хасеке. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага — Телль-Сайид — Тель-Хатун — Дейруна-Ага в провинции Хасеке», — сказал Журавлев.

По его словам, российская военная полиция также осуществила патрулирование по другим маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — аэродром Квайрес — аэродром Метрас. (ТАСС)