Турция и Россия провели совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в самой отдаленной провинции Сирии — Хасеке. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага — Телль-Сайид — Тель-Хатун — Дейруна-Ага в провинции Хасеке», — сказал Журавлев.

По его словам, российская военная полиция также осуществила патрулирование по другим маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — аэродром Квайрес — аэродром Метрас. (ТАСС)

| 2020-04-21T00:23:03+00:00 21 апреля 2020, 05:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss