Специалисты Турции и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки после решения России приостановить участие в ее реализации. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник представитель всемирной организации.

30 октября представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), базирующемся в Стамбуле, заявило, что делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Делегации ООН и Турции в СКЦ договорились также о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 судов. Делегация РФ была об этом проинформирована, указывала ООН. Всего в территориальных водах Турции инспекции ожидают 97 судов, идущих с грузом из портов Украины, и 15 судов, направляющихся в порты Украины. Кроме того, 87 судов зарегистрированы для участия в программе в дальнейшем. В воскресенье было проведено 11 инспекций судов, идущих с Украины и прибывших в территориальные воды Турции ранее, в том числе 29 октября.

Кроме того, министерство национальной обороны Турции сообщало, что досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить и в понедельник.