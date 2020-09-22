Турция и Греция готовы к предварительным переговорам по Средиземноморью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Встреча в трехстороннем формате прошла в режиме видеоконференции, сообщает Агентство Анадолу.

Стороны обсудили ситуацию в восточной части Средиземного моря и отношения Турции и ЕС.

Турецкий лидер дал высокую оценку посредническим усилиям Берлина по снижению напряженности в регионе.

В ходе переговоров подчеркнута готовность Анкары и Афин к предварительным переговорам по данному вопросу.

Эрдоган указал, что несмотря на провокации греческой стороны, Анкара всегда выступала за диалог и не теряла хладнокровия. Многое в вопросе продвижения диалога по Средиземноморью зависит от позиции Греции, подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции отметил далее значимость совместных шагов по сохранению тенденции на задействование каналов диалога и снижению напряженности в восточной части Средиземного моря.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что региональная конференция по восточному Средиземноморью, с участием всех сторон, включая турок-киприотов, завершится принятием конструктивных решений.

Эрдоган далее затронул тему связей Турции и Европейского союза.

Глава государства выразил надежду на то, что итоги саммита лидеров ЕС, который стартует в четверг в Брюсселе, внесут вклад в развитие связей между Анкарой и Евросоюзом. «Вне всякий сомнений, что в случае наличия искренних и конкретных шагов ЕС по вопросу обновления Таможенного союза, упрощения визового режима, а также миграционного соглашения с Турцией, отношения Евросоюза и Анкары вновь выйдут на позитивный уровень», — сказал Эрдоган.

За переговорами с турецкой стороны наблюдали глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава канцелярии администрации президента Хасан Доган.