Турция и Франция обсудили Нагорный Карабах, Сирию и Ливию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел телефонный разговор с советником президента Франции по внешней политике Эммануэлем Бонном, сообщает Агентство Анадолу.
В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений, отношений между Турцией и ЕС, Восточное Средиземноморье, Нагорный Карабах, конфликт в Сирии и Ливии.
Стороны отметили важность восстановления двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.
Собеседники подчеркнули значимость принятия стратегических шагов для оживления отношений Турции с ЕС и сосредоточения на сотрудничестве.
Калын и Бонн согласились обновить миграционное соглашение и ускорить процесс подготовки новой дорожной карты.
Касаясь кризиса в Ливии собеседники поприветствовали избрание членов временного правительства, которое будет руководить до назначенных на 24 декабря 2021 года выборов.
Калын и Бонн отметили важность оказания поддержки временного правительства для успешного завершения политического процесса в Ливии.