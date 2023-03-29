Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за урегулирование украинского конфликта путем переговоров России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что Турция хотела бы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом для установления мира.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что продолжение украинского конфликта является «большим уроном» не только для РФ и Украины, но и для мира в целом. Он также отметил, что мирная инициатива Китая требует тщательного внимания.