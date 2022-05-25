Турция готовится к трехсторонним консультациям по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и выступает за письменное оформление достигнутых договоренностей, в частности, по вопросам неподдержки террористических организаций и снятия эмбарго на оборонные поставки.

Как передает Анадолу, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Палестину.

«Они заявили, что могут сделать конкретные шаги, мы хотим письменного соглашения», — сказал министр.

По его словам, на трехсторонней встрече в Анкаре будут рассмотрены требования Турции, в частности, вопросы о прекращении поддержки террористических организаций, по которым турецкая сторона готовит документы, и снятие эмбарго на оборонные поставки. Министр добавил, что после трехсторонней встречи в Анкаре также может быть проведена четырехсторонняя встреча с участием генерального секретаря НАТО, предложившего встретиться в таком формате.