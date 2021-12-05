Сотрудничество России и Турции в области оборонной промышленности включает вопросы, связанные с созданием истребителя TF-X. Роль России в этом процессе раскрыл глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает ТАСС.

«В наших переговорах с Российской Федерацией много пунктов сотрудничества, они включают в себя некоторые вопросы, связанные с созданием национальных боевых самолетов TF-X, — сказал Демир. — Поскольку национальный реактивный самолет TF-X выйдет из ангара в 2023 году, существует выбранный нами тип двигателя, и есть определенные системы».

Вместе с тем, по словам турецкого чиновника, со временем разработка пройдет через поэтапный процесс замены, обновления и локализации целого ряда используемых систем. Эту часть работ и дополнительные поставки официальная Анкара готова обсудить с Москвой. «В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с российской стороной о конкретных системах локализации. Сейчас речь идет не о таком большом числе деталей», — отметил Демир.

Также турецкий чиновник отметил, что поставка Турцией ударных беспилотников Bayraktar на Украину не связана с напряженностью в отношениях между Москвой и Киевом.