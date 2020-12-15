Турция – ЕС: Сложности Средиземноморья

Вновь сильно обострились отношения по линии Турция-ЕС. Евросоюз заявил о готовности ввести санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье. В ответ Эрдоган отметил, что готов сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать разногласия с ЕС.

Эрдоган заявил, что Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров, но Евросоюз должен избавиться от влияния со стороны Греции и греческой общины Кипра, передает Anadolu.

«Попытки удалить Турцию, изолировать и наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Независимо от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе», – сказал Эрдоган.

Он назвал «ошибочным подходом» связывать будущее отношений Турции и ЕС с «амбициями пары государств».

Не исключается вероятность, что Европейский Союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря.

И хотя Греция и Кипр требуют ввести более жесткие санкции против Турции от имени ЕС, лидеры Евросоюза пока выступают за дальнейший конструктивный диалог с Турцией. Любопытно, что будет дальше? Станет ли Европа давить на Турцию, руководствуясь интересами Греции и Кипра, или сочтет, что продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Турцией для нее не менее важно, чем Афины и Никосия?

На эти вопросы # отвечают эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Ситуация вокруг Кипра имеет несколько измерений и экономическое здесь, пожалуй, самое очевидное: Турция оспаривает консолидированную позицию Кипра и Греции в отношении исключительной экономической зоны вокруг острова и продолжает, вопреки требованиям ЕС, разведывательное бурение на шельфе. Масла в огонь подливает тот факт, что правительство Кипра заключило соглашение с французской и итальянской фирмами на разработку месторождений газа, таким образом, активно вовлекая в конфликт ту же Францию, у руководства которой и без этого сложные отношения с президентом Турции.

То есть, санкции ЕС, по идее, должны восстановить естественный порядок вещей, но проблема в том, что этого невозможно сделать без учета событий, произошедших на Кипре, начиная с 1974 года. Тогда, путч сторонников эносиса – греческого ирредентистского движения за объединение Кипра и Греции, привел к турецкой интервенции и разделению острова на греческую и турецкую части. И хотя Республика Северного Кипра, никем, кроме Турции, не признана, она объективно существует, а значит, ее интересы тоже должны учитываться. Должны, но этого как раз и не происходит.

Более того, собственно провал референдума 2004 года, где в отличие от турков-киприотов, греки проголосовали против интеграции острова, остается аргументом в нынешних политических дебатах.

И тут собственно, следует сказать несколько слов о политическом измерении. Действия Турции являются политической проекцией на неэффективность норм международного права, громоздких международных институций, в последнее время, к сожалению, показавших свою полную импотенцию.

Конечно, санкции стали чуть ли не универсальным ответом на действия тех или иных международных акторов, но их результативность пока невысокая. В лучшем случае, как в истории с Россией, это приводит разве что к сдерживанию, но никак не к прекращению агрессии.

Мне кажется, что понимание всей сложности кипрской проблемы, а равно и готовности Анкары обсуждать ее на международных площадках, заставляет ЕС действовать осмотрительно и оставлять как можно больше пространства для диалога. В этом плане сомнительно, что жесткие позиции Афин и Никосии будут доминировать в этом процессе.

Ильгар Велизаде, политолог-международник:

— Прежде всего, надо учитывать, что Афины и Никосия являются членами ЕС, и они имеют исключительное влияние на Брюссель. По крайней мере, могут инициировать рассмотрение различных вопросов. Что до вопросов, касающихся разграничения сфер влияния в Восточном Средиземноморье, ЕС скептически относится к предлагаемым Турцией вариантам.

Конечно, ситуация останется турбулентной, достаточно вязкой, потому что ЕС не может не принимать во внимание интересы своих членов. Тут подстраивается и французская сторона, и формируется небольшой хор противников Турции.

У Турции есть свои партнеры в Европе и достаточно надежные. Поэтому нынешний вариант антитурецких санкций оказался достаточно мягким. Среди этих государств ФРГ, Италия, Испания. Ряд стран востока ЕС тоже успешно развивают диалог с Турцией – Венгрия, Румыния – и они тоже не заинтересованы в усилении давления на Анкару. У Италии и Франции есть определенная негласная конкуренция за сферы влияния, и для Рима Анкара – перспективный партнер. Есть разногласия и у Италии с Грецией.

Не все просто и однозначно тут. Турция имеет свое лобби в ЕС. Не всегда оно очевидное, но достаточно влиятельное. Поэтому диалог с Анкарой в любом случае не имеет альтернативы и будет продолжен. Несмотря на все усилия Греции и Кипра.

Есть таможенный договор между Турцией и ЕС от 1995 года и в нем предусмотрены выгоды для обеих сторон.

Нельзя забывать, что действует достаточно эффективно и миграционное соглашение от 2016 года, касающееся сирийских беженцев. Реализуются и энергетические проекты. В начале следующего года на полную мощность заработает Южный газовый коридор, где Турция играет исключительную роль. Кстати, часть трубы проходит и по Греции, а конечным пунктом выступает Италия.

Поэтому я думаю, наличие вот этих взаимообусловленных интересов позволит развиваться диалогу Турция-ЕС, хоть и сталкиваясь с некоторыми сложностями.