Затягивание проблемы осложняет ее решение. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя телеканалу NTV тему войны между Россией и Украиной.

По его словам, события в пригородах украинской столицы оказали негативное воздействие на переговорный процесс между Киевом и Москвой. «Бесчеловечные события в Буче и Ирпене, которые осудила также Турция, изменили атмосферу в переговорном процессе, наложили негативный отпечаток на украинскую сторону. Российская сторона выступила с различными заявлениями, однако по факту имеет место негативное воздействие на процесс диалога», — отметил глава дипломатии.

Несмотря на все сложности, возможность для прекращения огня существует, считает Чавушоглу.

Министр отметил, что Анкара продолжит усилия для организации новых встреч делегаций России и Украины.

Касаясь вероятности встречи лидеров РФ и Украины в Турции, Чавушоглу сказал, что все зависит от положительного ответа российского лидера Владимира Путина.

Относительно ситуации в Мариуполе, глава турецкой дипломатии заявил, что для эвакуации около 30 турецких граждан из этого города не нужно выделение морского судна.

На вопрос о позиции Анкары по санкциям в отношении России, Чавушоглу подчеркнул, что все действия Турции основаны на нормах международного права.

Министр заверил, что Турция будет следовать всем рестрикциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН. «Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе», — сказал министр.

По словам министра, на международной арене отслеживаются признаки новой Холодной войны.

При этом он выразил уверенность в том, что позиции Турции в мире укрепятся. (Агентство Анадолу)