Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов накануне принял главу Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Как сообщила пресс-служба главы Туркменистана, в ходе встречи, прошедшей в деловой обстановке, подчёркивалось, что Туркменистан и Азербайджан обладают огромным экономическим, энергетическим и транспортно-логистическим потенциалом, что открывает широкие возможности для продуктивного взаимодействия в стратегически важных сферах.

Состоялся обмен мнениями о перспективах партнёрства в нефтегазовой промышленности, реализации совместных проектов. Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, связанные с разведкой, разработкой и освое­нием углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» на Каспии. Было отмечено, что в настоящее время разработка соответствующего двустороннего соглашения продолжается.

Напомним, что месторождение «Достлуг» («Кяпаз») многие годы был яблоком раздора между Баку и Ашхабадом. В 2020 году стороны договорились поделить его в соотношении 30% Азербайджану и 70% — Туркменистану. Запасы этого месторождения в центре Каспия оцениваются в 50 млн. тонн нефти. (Turan)