Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines (THY) сохранила лидерство в Европе по числу выполняемых рейсов в сутки, сообщает Анадолу.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль»), 26 мая Turkish Airlines выполнила 729 рейсов, сохранив таким образом за собой титул авиакомпании с наибольшим количеством выполненных рейсов в Европе.

Вслед за Turkish Airlines следует французская авиакомпания Air France – 467 рейсов в сутки. На третьем месте расположилась немецкая Lufthansa с 386 рейсами, на четвертом- ирландская Ryanair с 368 рейсами, на пятом — норвежская Wideroe с 349 рейсами, на шестом — нидерландская KLM Royal Dutch Airlines с 331 рейсом, на седьмом — DHL Express с 293 рейсами.

Pegasus Airlines заняла 8-е место в списке с 270 рейсами в сутки.

В отчете отмечается, что с окончанием полного локдауна THY увеличила количество рейсов за последние две недели на 51 процент, а Pegasus Airlines — на 203 процента.