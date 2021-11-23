Жители Стамбула и Анкары вышли на демонстрации из-за обвала курса турецкой лиры. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Участники акции протеста требуют отставки правительства и ухода от власти правящей »Партии справедливости и развития» (ПСР), во главе которой находится нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом они бьют в кастрюли и сковородки, а также выкрикивают лозунг «ПСР — в отставку».

Акцию устроила «Коммунистическая партия Турции» (КПТ).

Во вторник турецкая лира подешевела на 18%, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.