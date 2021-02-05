Турецкий офицер рассказал о задачах Мониторингового центра

Задача Турецко-российского совместного мониторингового центра, деятельность и цели которого определены решением от 30 января между двумя странами, — положить конец всем столкновениям в Нагорном Карабахе и осуществлять контроль за прекращением огня.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал турецкий офицер совместного мониторингового центра, полковник Али Каракаш.

По его словам, Турецко-российский совместный мониторинговый центр в Агдаме продолжает осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня.

«Центр продолжает собирать, обобщать и уточнять информацию о каких-либо нарушениях, наблюдать за режимом прекращения огня посредством БПЛА, рассматривать другие жалобы в связи с нарушениями», — добавил Каракаш.

| 2021-02-05T17:37:44+04:00 5 февраля 2021, 18:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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