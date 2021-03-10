Турецкий эксперт: Нынешние США – это уже не былая Америка

Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия. Такое мнение выразил в интервью агентству Bloomberg официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас к другому направлению», — приводит агентство высказывание представителя турецкого лидера. По его словам, между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, «однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же»? — задался вопросом Калын.

По его словам, Турция может располагать системами «С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО», передает ТАСС. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам, — подчеркнул Калын. — Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь».

Как известно, власти США 14 декабря 2020 года объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Рестрикции, как заявили в Вашингтоне, являются «четким сигналом» о том, что США будут «в полной мере применять CAATSA» и «не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами».

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Анкара «не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.

Но разрешимы ли эти противоречия в позитивном ключе при новой власти в США? Трамп не был решителен до конца в вопросе С-400, а как скорее способен повести себя Джозеф Байден? Можно ли тут делать прогнозы?

Прокомментировать эти моменты # согласился Мехмет Перинчек, турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ:

— Турция де-факто является членом НАТО, но при этом сталкивается с открытыми угрозами со стороны Альянса – особенно в Сирии и Восточном Средиземноморье. Американцы, как известно, поддерживают курдских сепаратистов РКК в Сирии и Ираке, выступающих против Турции. С другой стороны, Вашингтон создал антитурецкий блок в бассейне Средиземного моря, и этот блок даже проводит военные учения против Турции. Плюс к этому, американцы в 2016 году подготовили государственный переворот в Турции, и Вашингтон поддерживает террористическую организацию гюленистов. Поэтому есть очень жесткая конфронтация между США и Турцией. Особенно в Сирии – там почти война между турецкой армией и американскими силами. Турецкая армия воюет там с сухопутными силами американцев — они сами называют РКК своей сухопутной силой, стратегическим партнером в Сирии.

И в случае возможного конфликта с НАТО Турция не сможет использовать зависимые от США и Альянса вооружения и системы обороны. Поэтому Турции необходимо диверсифицировать свои вооружения и оборону, чтобы сбалансировать угрозу со стороны США и НАТО. И я считаю, что закупка системы С-400 стала первым важным шагом в реализации этой стратегии.

Стоит также отметить, что закупка этих систем Турцией была осуществлена не только потому, что С-400 это лучшая разработка в своем роде на сей день в мире, — это еще и стратегический выбор. Дальнейшее углубление сотрудничества с Россией в сфере вооружений и оборонной промышленности представляется неизбежным и жизненно важным для Турции. Ясно, что конечная цель Турции должна состоять в том, чтобы самой производить эти системы. А сотрудничество с Москвой в этой сфере и поддерживает эту будущую цель. Совместное производство и обмен технологиями при разработке многих систем вооружений входит в программу сотрудничества двух стран. Поэтому покупка С-400 — это стратегическое решение Анкары.

С другой стороны, Турция начинает сотрудничать с Пакистаном в этой же сфере. А через эту страну Турция может приобрести даже китайские технологии. Турции обязательно надо найти альтернативы и избавиться от систем, которые зависимы от НАТО и США. Поэтому отказываться от закупок С-400 и от продолжения сотрудничества в сфере военных технологий с евразийскими странами Анкара не будет.

И будущие отношения Турции с США зависимы от поведения Вашингтона. Белый дом должен уважать территориальную целостность Турции, Вашингтон должен уважать суверенитет Турции. США должны отказаться от своих коварных планов на Ближнем Востоке. Тогда можно, конечно, наладить отношения с Вашингтоном. Но Джо Байден, видимо, не за это. Администрация Байдена враждебно относится к суверенитету Турции. Но у Анкары есть силы и возможности, чтобы сбалансировать угрозы со стороны США. Дело в том, что нынешние США – это уже не былая Америка. Вашингтон уже теряет свою экономическую и военную силу по всему миру. И мир уже многополярный. Поэтому у Турции нет страха перед угрозами со стороны США, и она будет продолжать свою национальную и международную политику в нашем регионе.