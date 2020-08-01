Турецкие войска уничтожили 6 террористов

В результате совместной операции ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

«В ходе совместной операции ВВС Турции и MİT в районе Гара на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК. Террористы нейтрализованы в результате удара ВВС Турции», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

| 2020-08-01T21:25:49+04:00 1 августа 2020, 22:03|12345 (Пока оценок нет)
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