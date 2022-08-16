В результате спецоперации Национальной разведывательной организаци Турции (MIT) на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/YPG Мухсин Яган, известный под кодовым позывным «Диджвар Силопи».

Ликвидированный террорист являлся т.н. «управляющим» группировки по району Камышлы, где и была проведена спецоперация.

По данным источников в силах безопасности, Яган участвовал в планировании и исполнении ряда террористических актов у границы с Турцией, направленных против сотрудников силовых структур.

Как сообщается, турецкой разведкой было установлено, что боевик находится на территории Камышлы. После этого было принято решение о проведении в данном районе спецоперации по его обезвреживанию.

Мухсин Яган примкнул к террористической организации РКК в 1990-х. Террорист действовал в качестве «ответственного лица» группировки на территории турецкой провинции Шырнак, а затем в районах Кандиль, Зап, Гара, Метина и Махмур на севере Ирака, а также в иранском регионе Келареш.

В 2020 году по указанию одного из лидеров террористической организации Мурата Карайылана отправился в сирийский в Камышлы.

Ранее 6 августа турецкая разведка нейтрализовала в Камышлы некоего Юсифа Махмуда Ребани под кодовым позывным «Резан Джавит». Террорист иранского происхождения исполнял функции т.н. «ответственного» PKK/YPG по району Амуд-Дербесие на севере Сирии. (Анадолу)