Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Aksungur («Аксунгур») задействованы при патрулировании акватории Эгейского моря.

Как сообщает агентство «Анадолу», за счет встроенного радара и продвинутой системы видеосъемки эти беспилотники расширяют операционные возможности турецкой армии.

БПЛА Aksungur разработки турецкой компании TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) с момента поступления в инвентарь значительно облегчили задачи турецкой армии, предоставив дополнительные преимущества.

Ударные дроны турецкой разработки способны проводить в воздухе до 50 часов

Именно БПЛА Aksungur зафиксировали незаконную переброску Грецией бронетехники на острова, имеющий международный статус демилитаризованных зон.

На вооружении командования ВМС Турции находятся три Aksungur, которые в общей сложности налетали около 10 тыс. часов.

Еще один БПЛА Aksungur находится на балансе Главного управления лесного хозяйства Турции.