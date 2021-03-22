Турецкая лира упала почти на 10% на фоне смены главы ЦБ

Турецкая лира с возобновлением торгов в понедельник, 22 марта, отметилась резким падением по отношению к основным иностранным валютам. Как свидетельствуют данные биржи, она потеряла к стоимости более 9,6%.

При этом первые сделки биржевого дня временно обрушили ее на 15%, но ситуация начала стабилизироваться с ростом объема торгов. По даным на 10.28 мск, за доллар США давали 7,8 лиры, за евро — 9,3. На момент закрытия торгов в пятницу за доллар можно было купить 7,2 лиры, за евро — 8,59.

Такая волатильность, по мнению экспертов, связана с решением президента Турции Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка республики Наджи Агбала. Соответствующий указ президент подписал в субботу после того, как на прошлой неделе Агбал повысил учетную ставку с 17% до 19%. Эрдоган ранее резко выступал против повышения этого ключевого показателя, считая такую меру вредной для экономики. На место Агбала пришел Шахап Кавджиоглу. (ТАСС)