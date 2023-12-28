Курс турецкой лиры в моменте упал на 0,2% и торговалась на уровне 29,47 за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:46 мск курс турецкой валюты перешел к укреплению и достиг отметки 29,4 лиры за доллар США. Падение курса произошло на фоне решения правительства Турции о существенном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2023 год — на 49%, до 17002 лир ($578).

Аналитики инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley предупреждают, что столь значительный рост МРОТ может вынудить Центробанк Турции еще больше ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы сдержать инфляцию.

«Есть потенциал для очень сильного роста турецких активов в 2024 году, если они будут придерживаться разумной экономической политики, но инвесторы будут настороже из-за возможного популистского поворота Эрдогана перед выборами», — считает портфельный управляющий William Blair International Даниэль Вуд.