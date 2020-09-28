Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры падает в понедельник к доллару и обновляет исторический минимум на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 курс доллара рос до 7,778 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов котировки подскакивали до 1,7871 лиры.