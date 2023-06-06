Национальная валюта Турции продолжает падение относительно евро и доллара США.

Как сообщает Haberler Ekonomi, сегодня, 6 июня, по состоянию на 11:04 турецкого времени, лира побила новый антирекорд, составив 21,49 к доллару США.

Евро также начал день с рекорда, и на то же время продолжает удерживать свой курс на отметке 23.01 к турецкой лире.

Это рекордный курс со времен второго тура президентских выборов, состоявшихся 28 мая.

Ранее министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил, что намерен в первую очередь уделять приоритетное внимание макрофинансовой стабильности. «Основные наши принципы – это прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам», — подчеркнул Шимшек в своем первом заявлении после назначения на должность.