В зоне антитеррористической операции Pençe Kilit на севере Ирака, нейтрализованы не менее 26 боевиков террористической организации РКК. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что операция продолжается успешно в рамках намеченных планов.

О начале операции Pençe Kilit объявил в ночь на 18 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр сообщил, что операция в иракских районах Метина, Зап и Авашин-Басьян проводится при поддержке авиации. На севере Ирака высажен десант спецназа. (Агентство Анадолу)