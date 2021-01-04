Туадера победил на выборах президента ЦАР

Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера одержал победу на состоявшихся 27 декабря выборах главы государства. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Национальную избирательную комиссию ЦАР.

Туадера набрал 53,9% голосов и переизбран в первом туре, говорится в заявлении избиркома. В нем подчеркивается, что данный результат является предварительным, но учитывает бюллетени практически со всех избирательных участков.

В президентских выборах в ЦАР приняли участие 17 кандидатов. (ТАСС)

| 2021-01-04T23:58:38+04:00 5 января 2021, 03:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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